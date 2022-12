Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Die Symrise-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 102,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 102,50 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 102,05 EUR ein. Bei 102,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.030 Symrise-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.01.2022 auf bis zu 131,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 22,56 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 118,50 EUR.

Symrise ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 975,00 EUR – ein Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 950,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Symrise am 08.03.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Symrise.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,23 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Chr. Hansen-Aktie gewinnt zweistellig: Novozymes und Chr. Hansen fusionieren - auch Symrise-Aktie gesucht

Symrise-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Symrise-Aktie fällt: Goldman stuft Symrise auf 'Neutral' ab - Stattdessen LANXESS-Kaufempfehlung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise