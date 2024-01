Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Mittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 93,00 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 93,00 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 93,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 122.026 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 110,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,66 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,04 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 106,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 26.04.2023 vor. Umsatzseitig standen 1.090,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1.090,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Montagnachmittag im Plus