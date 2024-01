Symrise Aktie News: Symrise verteidigt am Mittwochvormittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Kaum Ausschläge verzeichnete die Symrise-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 92,44 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 92,44 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 92,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,00 EUR aus. Bei 92,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.366 Stück gehandelt.

Am 05.05.2023 markierte das Papier bei 110,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 19,37 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2023 bei 87,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 5,47 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 106,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Umsatzseitig standen 1.090,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1.090,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

