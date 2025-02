Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Mittag gestärkt

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 98,50 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 98,50 EUR. Bei 99,08 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 99,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 37.127 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 26,90 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 91,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.02.2024). Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 6,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,45 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Symrise die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

