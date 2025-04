Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 98,26 EUR.

Das Papier von Symrise legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 98,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 98,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 47.155 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 9,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,00 EUR für die Symrise-Aktie.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,91 EUR je Aktie.

