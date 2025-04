Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Nachmittag fester

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 98,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Symrise konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 98,44 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 98,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,68 EUR. Zuletzt wechselten 100.115 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 26,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,56 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,04 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,35 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 114,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren eingefahren

Symrise-Aktie legt zu: Citigroup spricht Kaufempfehlung aus

Jefferies & Company Inc.: Hold für Symrise-Aktie