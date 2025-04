Symrise Aktie News: Symrise macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 96,92 EUR nach oben.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 96,92 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 97,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 96,68 EUR. Bisher wurden heute 4.941 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 28,97 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,56 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 9,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,35 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 114,00 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,91 EUR je Aktie.

