Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Symrise-Aktie musste um 24.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 102,50 EUR abwärts. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,05 EUR nach. Bei 102,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120.932 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 132,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 22,73 Prozent Luft nach oben. Bei 94,60 EUR fiel das Papier am 09.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,35 Prozent.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 118,75 EUR.

Am 27.04.2022 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,80 Prozent auf 1.090,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 02.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 10.08.2023 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 3,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

Symrise-Aktie: Starke Duftmarke

Symrise-Aktie sehr stark: Symrise knackt Milliardenschwelle beim Umsatz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise