Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 105,25 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 105,25 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 104,95 EUR. Bei 105,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.052 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2024 markierte das Papier bei 112,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,27 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 20,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 112,45 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,24 EUR je Symrise-Aktie.

