Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 104,95 EUR abwärts.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 104,95 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 104,80 EUR. Bei 105,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.522 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2024 markierte das Papier bei 112,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Mit Abgaben von 16,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 112,45 EUR für die Symrise-Aktie.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,24 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX am Mittwochnachmittag schwächer