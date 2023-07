Symrise Aktie News: Symrise stabilisiert sich am Vormittag

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Im XETRA-Handel kam die Symrise-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 97,00 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 97,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 97,26 EUR. Die Symrise-Aktie sank bis auf 96,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.030 Symrise-Aktien.

Am 04.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,05 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 18,61 Prozent Luft nach oben. Am 13.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 90,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,13 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 111,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 1.090,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 975,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Symrise am 02.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Symrise.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

