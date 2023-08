Symrise Aktie News: Symrise legt am Donnerstagvormittag zu

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 92,96 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 92,96 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,36 EUR an. Bei 93,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 25.203 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.08.2023 (87,96 EUR). Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 5,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 107,80 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 26.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 975,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.090,60 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 12.03.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 2,86 EUR im Jahr 2023 aus.

