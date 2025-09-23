Symrise Aktie News: Symrise am Mittag leichter

So entwickelt sich Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 75,42 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 75,42 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 74,86 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66.647 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 39,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 74,86 EUR fiel das Papier am 24.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 0,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,67 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



