Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 101,25 EUR ab.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 101,25 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 101,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,15 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 30.087 Aktien.

Bei 112,55 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Bei einem Wert von 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 13,70 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 105,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Der Umsatz wurde auf 1.090,60 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.090,60 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 12.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

