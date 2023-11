Symrise Aktie News: Symrise verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 102,05 EUR.

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 102,05 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 102,15 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 101,05 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.649 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 16,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,91 EUR je Symrise-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 12.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,81 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

