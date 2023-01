Symrise Aktie News: Symrise gibt am Mittwochmittag nach

Die Symrise-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 97,54 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 96,72 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 116.480 Symrise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 15,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 91,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 115,90 EUR.

Am 27.04.2022 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 975,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 950,00 EUR in den Büchern standen.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2022 wird am 08.03.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 13.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2022 3,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

