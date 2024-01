Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 94,20 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 94,20 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 94,30 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.266 Symrise-Aktien.

Bei einem Wert von 110,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 106,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

