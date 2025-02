Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 97,94 EUR.

Die Symrise-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 97,94 EUR abwärts. Die Symrise-Aktie sank bis auf 97,16 EUR. Bei 98,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93.009 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,63 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.02.2024 auf bis zu 91,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 117,45 EUR.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Symrise.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,89 EUR fest.

