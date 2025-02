Symrise Aktie News: Symrise büßt am Vormittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 97,92 EUR ab.

Die Symrise-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 97,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 97,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.609 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,66 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,84 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 6,21 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,45 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,89 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

