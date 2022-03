Symrise Aktie News: Symrise mit positiven Vorzeichen

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 107,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 14.294 Punkten steht. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 107,70 EUR an. Bei 107,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.428 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 132,65 EUR. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2022 Kursverluste bis auf 94,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 120,54 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,30 EUR je Symrise-Aktie.

Die Symrise AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. Die Produkte der Symrise werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Symrise zählt zu den größten Anbietern im globalen Markt für Duft- und Geschmacksstoffe. Die Gesellschaft produziert auf fünf Kontinenten diverse Produkte und verkauft diese weltweit. Zu den Kunden von Symrise zählen beispielsweise Beiersdorf, Coca Cola, Colgate, Danone, Diageo, Dior, Guerlain, Henkel/Schwarzkopf, Kraft, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble und Unilever.

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie kaum verändert: Symrise kauft zwei Duftstoff-Unternehmen in Südfrankreich zu

Symrise-Aktie gewinnt: Symrise steigert 2021 Umsatz - hohe Energie- und Rohstoffkosten belasten

Wie Experten die Symrise-Aktie im Februar einstuften

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise