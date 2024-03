Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Vormittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 111,70 EUR zu.

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 111,70 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 112,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 111,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 13.409 Symrise-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 112,15 EUR erreichte der Titel am 25.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,10 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,91 EUR für die Symrise-Aktie.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 1.090,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1.090,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,22 EUR je Symrise-Aktie.

