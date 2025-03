Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 90,54 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 90,54 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 90,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.309 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 125,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 38,06 Prozent wieder erreichen. Am 24.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 0,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 118,31 EUR an.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 27.03.2025 gerechnet. Symrise dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

