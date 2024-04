Symrise Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Symrise

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 101,40 EUR.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 2,6 Prozent auf 101,40 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 97,80 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 98,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 330.160 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2024 bei 112,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 11,34 Prozent zulegen. Am 10.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 13,83 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,82 EUR aus.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Symrise die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,24 EUR je Aktie aus.

