Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 101,30 EUR.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 101,30 EUR abwärts. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,80 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.238 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 112,90 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 11,45 Prozent Luft nach oben. Am 10.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 13,74 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,18 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Symrise dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,24 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

