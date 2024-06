Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 114,65 EUR an der Tafel.

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 114,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 114,90 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 114,55 EUR. Bei 114,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 4.547 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 18.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,45 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,79 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,18 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Symrise die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2024 3,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

