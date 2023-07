Symrise Aktie News: Symrise legt am Dienstagnachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 97,50 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 97,50 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 97,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 127.966 Symrise-Aktien.

Am 04.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 15,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 90,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,61 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 111,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 975,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.090,60 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht. Symrise dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,05 EUR je Symrise-Aktie.

