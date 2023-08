Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 93,74 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 93,74 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 100.785 Symrise-Aktien.

Am 26.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 112,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 18.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 107,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,86 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,86 EUR fest.

