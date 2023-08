Symrise Aktie News: Symrise verbilligt sich am Freitagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 92,00 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 92,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 91,72 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,96 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.098 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.08.2022 erreicht. Gewinne von 22,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,96 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 4,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 107,91 EUR aus.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – ein Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 975,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

