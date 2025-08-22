DAX24.323 -0,2%ESt505.469 -0,4%Top 10 Crypto15,72 -4,8%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,16 +0,6%Gold3.368 -0,1%
DAX verbucht Abschläge -- Lufthansa ordert sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Novo Nordisk, Bayer, RWE, Lucid, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten
So entwickelt sich Symrise

Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag mit roten Vorzeichen

25.08.25 12:05 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 84,00 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 84,00 EUR ab. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 83,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 84,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 26.324 Stück.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 32,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 77,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 7,79 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 104,00 EUR aus.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.03.2027.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,71 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

