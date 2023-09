Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 89,78 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 89,78 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 89,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.658 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,96 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Mit Abgaben von 2,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 107,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent auf 1.090,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 2,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

