Symrise Aktie News: Symrise am Mittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 96,68 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 96,68 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,74 EUR an. Mit einem Wert von 94,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 47.683 Stück.

Am 05.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,14 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 9,62 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 106,91 EUR aus.

Am 26.04.2023 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX auf grünem Terrain