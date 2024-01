Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag höher

Symrise im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 95,86 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 09:05 Uhr 0,6 Prozent. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,86 EUR an. Bei 94,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 9.002 Symrise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,35 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 09.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,85 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 106,91 EUR an.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 1.090,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1.090,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

