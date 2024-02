Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 96,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 96,88 EUR. Bei 96,52 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 28.694 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,35 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 13,90 Prozent wieder erreichen. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 10.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,10 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 106,91 EUR an.

Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR im Vergleich zu 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,60 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor 5 Jahren verdient

Symrise-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsende