Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Die Aktie von Symrise zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 97,26 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 97,26 EUR. Bei 97,28 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.001 Symrise-Aktien.

Am 06.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 110,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 10,16 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,05 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 106,91 EUR aus.

Am 26.04.2023 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

