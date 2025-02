Symrise Aktie News: Symrise macht am Mittag Boden gut

Blick auf Symrise-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 98,64 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 11:46 Uhr 0,8 Prozent. Die Symrise-Aktie legte bis auf 98,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.334 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,72 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.02.2024 bei 91,84 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,89 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,23 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,45 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet. Am 11.03.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

