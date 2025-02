Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Symrise zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Symrise-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 97,84 EUR.

Die Symrise-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 97,84 EUR. Bei 98,02 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 97,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.863 Symrise-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.02.2024 bei 91,84 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 6,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,45 EUR aus.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,89 EUR je Symrise-Aktie.

