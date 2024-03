Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagmittag schwächer

So bewegt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 110,75 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 110,75 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 110,10 EUR ein. Bei 110,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 42.124 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2024 erreicht. Gewinne von 1,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,05 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 112,18 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

