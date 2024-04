Symrise Aktie News: Symrise behauptet sich am Freitagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Symrise zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 99,98 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 99,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 100,15 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,76 EUR nach. Bei 99,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 5.647 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 112,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Bei 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,60 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,22 EUR je Symrise-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 114,73 EUR.

Am 25.04.2024 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Am 31.07.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,22 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

