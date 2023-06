Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 93,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Symrise legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 93,58 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 95,08 EUR. Bei 94,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126.898 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,05 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 22,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,08 EUR. Dieser Wert wurde am 13.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,74 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 26.04.2023 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.090,60 EUR im Vergleich zu 975,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Symrise am 02.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 31.07.2024.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie leichter, Swedencare-Aktie im Plus: Symrise will Swedencare nicht komplett übernehmen

Symrise-Aktie unter Druck: Goldman Sachs senkt Symrise-Kursziel

Symrise-Aktie steigt: Symrise legt Pflichtangebot für Swedencare vor - Angebot deutlich unter Kurs