Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 96,30 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 96,30 EUR. Bei 95,66 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 97,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 125.842 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,47 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,08 EUR. Dieser Wert wurde am 13.06.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 6,46 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 111,09 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Symrise veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent auf 1.090,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 31.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Symrise.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

