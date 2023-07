Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 96,72 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 96,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 96,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 97,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.531 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.06.2023 auf bis zu 90,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,87 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 111,09 EUR an.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,86 Prozent auf 1.090,60 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 975,00 EUR erwirtschaftet worden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2024 dürfte Symrise die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,05 EUR fest.

