Aktie im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit roten Vorzeichen

26.08.25 12:05 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 82,80 EUR ab.

Symrise AG
82,80 EUR -1,18 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 82,80 EUR ab. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,64 EUR nach. Bei 83,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 149.561 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,97 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 31.07.2025 auf bis zu 77,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 6,45 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 104,00 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Bildquellen: Symrise

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
