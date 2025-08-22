Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 83,40 EUR ab.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 83,40 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 83,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 83,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.559 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 31.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 7,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 104,00 EUR je Symrise-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

