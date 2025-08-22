DAX24.180 -0,4%ESt505.396 -0,9%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,20 -0,8%Gold3.378 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Top News
Ölpreise sinken: Darum wurde der jüngste Anstieg gestoppt Ölpreise sinken: Darum wurde der jüngste Anstieg gestoppt
Commerzbank-Aktie sinkt nach Herabstufung durch Bank of America Commerzbank-Aktie sinkt nach Herabstufung durch Bank of America
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktienkurs im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag verlustreich

26.08.25 09:25 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag verlustreich

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 83,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
82,90 EUR -1,08 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 83,40 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 83,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 83,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.559 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 31.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 7,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 104,00 EUR je Symrise-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Warburg Research gibt Symrise-Aktie Buy

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen