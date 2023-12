Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 98,62 EUR.

Das Papier von Symrise konnte um 17:35 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 98,62 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 99,10 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 211.804 Symrise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,35 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 107,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 1.090,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.090,60 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,66 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

