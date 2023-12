Blick auf Aktienkurs

Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Vormittag stärker

26.12.23 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 98,62 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 98,62 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 99,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,06 EUR. Zuletzt wechselten 211.804 Symrise-Aktien den Besitzer. Bei 110,35 EUR markierte der Titel am 05.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 11,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 11,40 Prozent Luft nach unten. Experten gaben als mittleres Kursziel 107,00 EUR an. Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 05.03.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 3 Jahren eingebracht Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

