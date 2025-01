Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 100,40 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 100,40 EUR. Bei 100,90 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.979 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 24,50 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 8,53 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,24 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,44 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 27.03.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im LUS-DAX

Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittag freundlich

Givaudan-Aktie im Verlusten: Givaudan setzt deutlich mehr um und erzielt Rekordgewinn