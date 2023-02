Symrise Aktie News: Symrise zieht am Mittag an

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 01:26 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 97,78 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 98,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 54.910 Symrise-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2022 auf bis zu 115,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 15,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (91,94 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 6,35 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 115,90 EUR an.

Symrise gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 975,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 950,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Symrise wird am 08.03.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Symrise.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,18 EUR je Symrise-Aktie.

