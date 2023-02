Symrise Aktie News: Symrise zieht am Nachmittag an

Um 04:07 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 98,12 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 98,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,00 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.365 Stück gehandelt.

Am 08.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 115,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 15,16 Prozent niedriger. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 115,90 EUR.

Am 27.04.2022 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 975,00 EUR – ein Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 950,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Symrise am 08.03.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 13.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,18 EUR je Aktie belaufen.

