Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 96,24 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,4 Prozent auf 96,24 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 95,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 129.701 Symrise-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 29,88 Prozent wieder erreichen. Am 29.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91,84 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,57 Prozent.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 117,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 27.03.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,89 EUR im Jahr 2025 aus.

