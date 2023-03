Symrise Aktie News: Symrise verteuert sich am Mittag

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 98,72 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 99,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 98,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 45.006 Symrise-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,64 Prozent hinzugewinnen. Bei 91,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 7,87 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 113,55 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 975,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 31.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,21 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie gibt nach: Symrise erhöht Dividende - Margenniveau soll hoch bleiben - Kartellbehörden prüfen Absprachen

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Analysten sehen für Symrise-Aktie Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise